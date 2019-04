Petra Kvitova, in semifinale la Stuttgart - Simona Halep va fi numarul trei mondial de saptamana viitoare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ​Petra Kvitova s-a calificat vineri in semifinalele turneului Premier de la Stuttgart, rezultat in urma caruia va urca pe locul doi in clasamentul WTA, pozitie pe care se afla in acest moment Simona Halep. Accidentata si obosita dupa confruntarea cu Franta din semifinalele FedCup (acolo unde a adus doua puncte la simplu si unde a jucat si in meciul de dublu), Halep nu a participat la Stuttgart. In aceste conditii, Kvitova a profitat si a urcat pe locul doi in clasamentul WTA dupa ce a invins-o pe Anastasija Sevastova, scor 2-6, 6-2, 6-3. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. petra ...