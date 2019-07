Petre Daea asteapta mai multi bani la rectificarea bugetara

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asteapta mai multi bani la rectificarea bugetara din vara, in conditiile in care proiecte de investitii aflate in stadii avansate de lucru, a declarat ministrul de resort Petre Daea. Ana Birchall asteapta puncte de vedere pe recomandarile din rapoartele GRECO. „Reglajele sunt firesti, asteptam mai multi bani pentru investitii. Avem lucrari avansate, unele cu un an de zile inainte de plan si trebuie sa aduc bani”, a spus Petre Daea. Vis indeplinit pentru Petre Daea! Ministrul Agriculturii scoate cormoranii in bataia pustii Ministrul dispune, conform bugetului aprobat in primavara, de un buget de 22,8 miliarde lei, in crestere cu aproape 15% fat ...