Petre Daea, de acord cu organismele modificate genetic: De ce nu cultivi, daca mananci?

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat astazi ca "stiinta nu trebuie oprita" si ca nu intelege de ce Europa se opune cultivarii organismelor modificate genetic, in conditiile in care consuma aceste produse. „De ce nu cultivi, daca mananci?", a intrebat retoric ministrul, care spune ca 95% din soia consumata in Europa este modificata genetic. Nu exista diferente vizibile intre o planta normala si una modificata, a spus ministrul, care a vorbit despre „jocul genelor" care a creat rezistenta plantelor la daunatori. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea: ''2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura'' Daea a adaugat ...