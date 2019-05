Petre Daea, despre efectele ploilor din ultimele zile: Nu putem analiza acum efectele economice

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre efectele pe care le-am putea resimti din punct de vedere economic din cauza pagubelor produse de vremea extrema din ultimele zile. ”Mergem prea departe deocamdata. Sa ramanem la fenomenele acestea naturale pe care le consemnam cu totii si le masuram cu ochii, altii le masoara si cu buzunarul avand in vedere faptul ca cei afectati sunt fermierii. Eu am fost aseara in camp si am intrat in judetul Calarasi unde suprafetele au fost afectate de grindina si am determinat cu fermierii care este efectul. Ca urmare a acestor fenomente, prin procedurile legale, autoritatile locale, prefectura, specialistii de la directiile agricole, au intrat in acest mec ...