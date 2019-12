Petre Daea, SCOS DIN SARITE de Guvernul Orban: Stopați demersul nepriceperii și al urii

Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea s-a enervat pe Guvernul Orban. Demiterile făcute de executiv, dar și desființarea unor stucturi din fostul guvern l-au scos din sărite pe Daea, care s-a consacrat ca fiind unui din cei mai împăciuitori miniștri ai PSD.

"Stopați demersul nepriceperii și al urii!

Nu v-a trebuit mult să reușiți! După doar o lună, ați introdus dezordine în aparatul administrativ, ați reușit să dați oameni afară și să puneți în pericol instituții. Păcat si rușinos!

- păcat că ați înlocuit doi oameni valoroși de la două instituții fanion ale României;

- rușinos, după felul în care ați procedat.

Merită o detaliere:

1. AFIR, una dintre cele mai valoroase agenții ale țării, ce are ca misiune implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, practic, aducerea în țară a celor peste 8 miliarde euro de la Uniunea Europeană și realizarea de obiective de investiții in mediul rural.

Condusă până acum câteva zile de către Adrian Chesnoiu, un manager foarte bun, care, alături de echipa pe care a format-o, a reușit să aducă Agenția de pe locul 24, pe care il ocupa în 2016, pe locul 3 în UE. A se vedea gradul de absorbție al fondurilor europene.

2. Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale.

Un demers dorit și necesar României încă din anii '80, menit să conserve ceea ce cercetătorii din România au produs și din nefericire am pierdut. Am pierdut semințe, soiuri, am pierdut practic o parte din viitorul producției de legume, devenind astfel tributari ai importurilor de semințe și produse legumicole.

Au fost depuse eforturi deosebite din partea Guvernului și a Consiliului local al Municipiului Buzău, care au pus la dispoziție o bază materială generoasă pentru un proiect statal cum este această Bancă de Gene.

Din fericire, un cercetător cunoscut și recunoscut, un pasionat al domeniului si un veritabil român, a fost numit la conducerea acestei instituții cu câteva luni în urmă.

Printr-un ordin al cărui autor moral este secretarul de stat Emil Dumitru, care își dovedește incapacitatea de a înțelege rostul si rolul acestor instituții, a descoperit singura cale legală - delegarea, de a înlătura doi oameni, doi conducători de la instituții extrem de importante, ignorând consecințele acestei decizii. Protestul de astăzi de la fața locului este relevant în acest sens.

Închei spunând din nou păcat si rușinos! Și vă îndemn pe cei care operați cu asemenea măsuri să vă opriți din acest demers al neputinței și al răutății!

Vă spune un om care a declarat când a venit la Ministerul Agriculturii că va construi cetatea cu oamenii cetății.

Așa am făcut! Vă puteți inspira!

Sărbători liniștite și fericite pentru toți!", scrie Daea pe Facebook.