Petre Daea  se lauda cu performantele tarii: ''Romania a realizat in prima parte a anului 47% din exportul de grau al UE''

Petre Daea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a realizat in prima parte a anului 47% din exportul de grau al Uniunii Europene, fiind al cincilea exportator de grau al lumii si al optulea exportator de porumb, a declarat marti ministrul Agriculturii Petre Daea, la DC News, conform Mediafax. Petre Daea, de acord cu organismele modificate genetic: De ce nu cultivi, daca mananci? „Romania a fost, este si va ramane cerealiera, nu ai unde pune altfel de culturi, chiar cu pistolul la tampla”, a spus ministrul. Pe de alta parte, Daea a admis ca trebuie adaugata valoare exportului, iar proteina vegetala trebuie transformata in proteina animala, care sa fie exportata. In privinta cantitatilor de produse agricole recoltate in aceasta campa ...