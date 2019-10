Petre Daea vorbește despre MARELE EȘEC al mandatului: 'Este suferinta mea profesionala'

Ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că pesta porcină africană este "suferinţa" sa şi a fermierilor care au acoperit acest domeniu, iar măsurile luate pentru stingerea a 1.300 de focare, au costat mult ţara.

"În Delta Dunării, unde prin specificul ei, condiţiile de mediu creează această posibiliate de a se împrăştia virusul, şi nu ai condiţiile prielnice pentru a interveni la timp. Este o suferinţă a tuturor, este suferinţa mea profesională şi suferinţa fermierilor care se ocupă de acest lucru. Am luat măsurile care au costat ţara, dar în acelaşi timp am avut şi sprijinul de la Uniunea Europeană. România a primit 78 milioane de euro pentru a da despăgubiri în această situaţie extrem de delicată pentru ţară", a declarat ministrul.

Petre Daea a mai spus că oamenii nu au înţeles pericolul real al acestui virus, nici procerdurile şi au contribuit la extinderea acestuia, îngreunând aplicarea normelor veterinare, informează mediafax.ro.

"Îmi pot reproşa, sunt extrem de nemulţumit de faptul că nu peste tot s-a înţeles virulenţa acestui virus. Şi o parte din noi nu am înţeles cum se propagă acest virus şi cât de aprig este. Şi am luat cu uşurinţă anumite măsuri. În sensul că crescătorii de animale, vazând că animalul este pe picioare, nu a înţeles că în momentul în care apare boala în efectivul respectiv poate să fie un corp doar, într-un milion de capete. Tot acel pilon se sacrifică imediat. Aceasta este procedura în sanitar-veterinar. Asta ne-au dat-o specialiştii. Din nefericire, unii, din nesăbuinţă au împrăştiat acest virus. Dar în respect faţă de norme, am şi această satisfacţie că medicii veterinari, structurile judeţene, prefecţii, primarii, au acţionat tot timpul. Aşa că se face că peste 1300 de focare au fost închise", a explicat ministrul.

Conform ANSVSA, pesta porcină africană (PPA) evoluează în 337 de localități din 25 de județe, cu un număr de 1.105 de focare (dintre care 15 focare în exploatații comerciale și 6 focare în exploatații de tip A). În alte 4 județe există doar cazuri la mistreți. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost eliminați 484.422 de porci afectați de boală și există 2.175 de cazuri la mistreți. În total au fost stinse 1.547 de focare.

