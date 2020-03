Petre Roman: Lipsește din decretul starii de urgența obligativitatea testarii pentru COVID-19

Fostul premier Petre Roman a declarat luni la Antena 3 că în Coreea de Sud s-au efectuat zilnic 15.000 de teste COVID-19 și rata mortalității a fost de 0,5%, în timp ce rata mortalității a atins 3-4% unde nu s-au făcut așa multe testări.

În acest context, a spus Roman, în timpul stării de urgență instituită în România timp de 30 de zile „cel mai important aspect este testarea masiva a populatiei”. „Ne aflam in faza blanda sau foarte blanda (...) ii lipseste decretului acea parte care se refera la obligativitatea testarii pentru ca in acest fel si numai in acest fel efectul poate fi scaderea pragului”, a zis fostul premier.

