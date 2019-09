Petre Roman trece prin momente cumplite. Fiica sa, Oana Roman, a fost internata de urgenta in spital

Petre si Oana Roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Initial, Oana Roman a crezut ca este doar ceva trecator, insa cand a vazut ca nu ii trece, a decis sa se lase pe mana medicilor. In mijlocul noptii, fiica lui Petre Roman a postat un mesaj pe pagina sa de , unde si-a informat prietenii virtuali ca se afla in spital. Incep sa apara detalii picante din viata amoroasa a lui Mihai Mitoseru. Oana Zavoranu: "M-am combinat cu Pepe ca să îl oftic pe Mihai" „V-am Spus ca nu ma simt bine ! Pur si simplu mi s au terminat bateriile! Am ajuns direct la spital, locul unde nu trebuie sa am grija de nimeni si doar altii au grija de mi ...