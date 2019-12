Petrecareti din toate colturile lumii se pregatesc sa intampine anul 2020

Petrecăreţi din toate colţurile lumii se pregătesc marţi să intre în noul an şi noul deceniu cu festivităţi şi focuri de artificii, informează DPA. Samoa, un stat insular din Oceanul Pacific, va fi primul care va sărbători intrarea în anul 2020 după ce, în urmă cu opt ani, a trecut la fusul orar vestic. Va fi urmat la distanţă de doar o oră de vecinii din Noua Zeelandă, iar apoi de oraşul australian Sydney. Circa un milion de persoane sunt aşteptate în portul din Sydney pentru a asista la impresionantul foc de artificii, după ce autorităţile au respins solicitările de anulare a spectacolului în contextul incendiilor de vegetaţie severe care afectează Australia. Clopotele templelor budiste vor răsuna pentru a marca finalizarea unui an şi începutul unei noi decade în Japonia, unde milioane de persoane sunt aşteptate să vină în temple în primele trei zile ale lui 2020 pentru a se ruga pentru fericire şi prosperitate. Hong Kong a luat marţi o decizie de ultim moment să renunţe focurile de artificii de la miezul nopţii în contextul protestelor planificate pentru ajunul Anului Nou şi în prima zi din noul an. În schimb, va fi organizată o versiune tematică a spectacolului de lumini din timpul zilei. În capitala Taiwanului, Taipei, sute de mii de persoane sunt aşteptate în centrul oraşului pentru a privi spectacolul de artificii de la Taipei 101, o clădire cu o înălţime de 509 metri, una dintre cele mai înalte din lume. Potrivit administratorilor clădirii, spectacolul de artificii cu durata de 300 de secunde de la miezul nopţii va include 16.000 de artificii combinate cu animaţii proiectate pe un perete gigantic format din 140.000 de leduri şi instalat pe exteriorul clădirii între etajele 35 şi 90. În Europa, Germania va întâmpina 2020 la Poarta Brandenburg în contextul unor noi reglementări care interzic utilizarea pocnitorilor şi a rachetelor de artificii în apropierea acestui important punct de reper din Berlin. Alte două zone din Berlin - Alexanderplatz, în est, şi Schoenefeld, în vest - vor avea interdicţii similare. Costul ridicat al spectacolelor de artificii, pentru care Germania a cheltuit circa 133 de milioane de euro (149 de milioane de dolari) anul trecut, a dus la o dezbatere serioasă pentru interzicerea lor completă. În Franţa, există temeri privind o grevă în domeniul transporturilor care ar putea umbri festivităţile de Revelion în Paris, care, de obicei, atrag milioane de petrecăreţi. Marea Britanie va intra în noul an cu un imens foc de artificii la roata gigant London Eye Ferris, pe malul fluviului Tamisa, în timp ce în Scoţia, în nord, zeci de mii de persoane sunt aşteptate să ia parte la festivităţile de Hogmanay (denumirea scoţiană a ultimei zi din an) de la Edinburgh. La New York, peste un milion de persoane sunt aşteptate să vină în Times Square - intersecţia mai multor artere comerciale din centrul Manhattan - pentru coborârea globului la miezul nopţii. Los Angeles şi Honolulu vor completa petrecerile din Statele Unite, iar Buenos Aires şi Rio de Janeiro se numără printre principalele atracţii pentru petrecerea Revelionului din America Latină. Festivităţile se vor încheia mai mult sau mai puţin în acelaşi loc în care au început - în Samoa Americană, stat vecin cu Samoa.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)