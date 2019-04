Petrece Borcea Sarbatorile Pascale acasa? Astazi decide instanta

Cristian Borcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zi decisiva pentru omul de afaceri Cristian Borcea. Acesta va afla astazi daca va petrece Sarbatorile Pascale acasa, cu familia sau in inchisoare. Cristian Borcea a facut o cerere pentru a fi eliberat pe durata sarbatorilor, iar instanta urmeaza a stabili daca indeplineste conditiile necesare. Omul de afaceri este incarcerat dupa ce a fost condamnat definitiv in dosarul retrocedarilor ilegale de pe litoralul romanesc. Ce a facut Cristian Borcea in penitenciar. Decizie importanta Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus confiscarea sumei de aproape 1 milion de euro de la Cristian Borcea, in dosarul retrocedarii de terenuri si plaje, in care fostul finantator al clubului Dinamo a fost condamn ...