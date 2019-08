Petrecere cu tort si artificii pentru o groapa din Cluj care a ''aniversat'' un an - VIDEO

tineri cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi tineri din Cluj au organizat o petrecere surpriza pentru o groapa din asfalt care a implinit un an. Tinerii i-au cantat '‘La multi ani!'’, i-au adus flori si au tras cu artificii pentru a sarbatori implinirea unui an de cand groapa a intrat in viata lor. Totul s-a intamplat pe drumul judetean 150 Viisoara – Frata din judetul Cluj, acolo unde tinerii au incercat sa traga un semnal de alarma asupra starii proaste a drumurilor. Culmea ridicolului! Strazi recent asfaltate din centrul Iasului, distruse imediat dupa ce Papa de la Roma a trecut pe ele! Soferii s-au intors la vechile gropi - FOTO Pentru ca s-au saturat sa se enerveze si sa astepte interventia autoritatilor, ac ...