Petrecerea de 8 Martie pentru angajatele CJ Dolj, anulata din cauza coronavirusului

Petrecerea de 8 Martie pentru angajatele Consiliului Judeţean Dolj a fost anulată din cauza coronavirusului. Deși la ea nu urmau să participe 1.000 de oameni, șefii instituţiei spun că „nu-ţi mai vine să sari într-un picior” în contextul actual, potrivit Mediafax.

Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, a declarat luni că petrecerea de 8 Martie care se organizează în fiecare an şi care ar fi trebuit să aibă loc luni seara a fost anulată.

Şeful CJ Dolj spune că adunarea nu avea peste 1.000 de oameni, dar în contextul problemelor cauzate de coronavirus nu le mai vine „să sară într-un picior”.

„Noi, la Consiliul Judeţean, nu am organizat o întâlnire cu doamnele şi domnişoarele, cum o făceam în fiecare an, pentru că am zis să o facem astăzi. Şi astăzi, dacă o să vă uitaţi, toată lumea este foarte bine îmbrăcată, asortată...(…) Am luat hotărârea să anulăm această întâlnire pe care am fi avut-o. Pe de altă parte, deoarece ne strângeam un număr important de persoane acolo şi nu eram o mie, dar eram un număr important, şi pe de altă parte, parcă nu-ţi mai vine să sari aşa...într-un picior când ştii că sunt nişte lucruri serioase care se petrec în jurul tău. Am fost de acord să anulăm şi să găsim un alt moment, mai spre Paşte, spre 1 Mai sau altă dată, să ne întâlnim”, a spus Ion Prioteasa.