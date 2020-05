Petreceri cu sute de oameni, muzica și bautura in Herastrau. VIDEO

Noapte de pomină în Capitală. Nimeni nu mai ține cont de recomandările autorităților, dintr-un sentiment de descătușare, după aproape două luni de restricții. Parcul Herăstrău a fost umplut până la refuz, iar oamenii petrec în număr sufocant de mare, cu muzică și băutură. După ce în cursul zilei, parcurile din București au fost luate cu […] The post Petreceri cu sute de oameni, muzică și băutură în Herăstrău. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.