Petrecerile de Halloween, interzise in Italia dupa explozia imbolnavirilor de COVID-19. Argumentul unui guvernator regional celebru

Un guvernator regional italian intenționează să impună restricţii de deplasare în noaptea de 31 octombrie pentru a preveni răspândirea coronavirusului la petreceri de Halloween, pe care el l-a numit „o imensă prostie americană". Vincenzo De Luca, guvernator al regiunii sudice Campania, a afirmat vineri pe Facebook că restricţiile vor începe la ora 22:00, în acea […]