Petru Movila, apel catre Viorica Dancila: Responsabilitatea Autostrazii Iasi - Tg. Mures este intru totul a Guvernului

s604x0 Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, deputatul iesean Petru Movila sustine ca responsabilitatea pentru investitii in Autostrada Iasi - Tg. Mures, cel mai important obiectiv de investitii din Regiunea de Nord-Est, este intru totul a Guvernului. "Scrisoare deschisa catre doamna prim-ministru, Viorica Dancila Dupa cum bine stiti, conform Constitutiei si Legii 90/2001, Guvernul este autoritatea publica a puterii executive, care functioneaza in baza votului de incredere acordat de Parlament si care are rolul de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului national economic si social. Concret, doamna, sta doar in mainile si in atributiile dvs si ale institu ...