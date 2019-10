Petrutza Petruta: Povestea soarelui și a lunii

Pe wattpad.com a apărut o frumoasă poveste de iubire: Povestea soarelui și a lunii(The story of the sun and the moon). Pentru că scriitorul Lucian Avramescu a făcut referire la acesta frumoasă poveste, voi încerca să repovestesc, în stilul meu, ceea ce am citit. Odată, în vremuri în care pe Pământ viața era mai simplă, […]