Phonetastic GSM, distribuitor oficial pe piața autohtona pentru smartwatch-urile Amazfit: 'Incheierea parteneriatului cu Huami ne bucura foarte mult'

Phonetastic GSM, una dintre cele mai importante companii implicate în distribuirea de telefoane, tablete, accesorii GSM și gadget-uri, a devenit distribuitor oficial pe piața autohtonă pentru smartwatch-urile Amazfit, produse de Huami Corporation.

Activă atât în România cât și în Uniunea Europeană, Phonetastic GSM devine prima companie locală care are contract direct cu Huami, pentru distribuția smartwatch-urilor Amazfit, începând din iunie. În prezent, această marcă este comercializată în peste 70 de țări și au fost vândute mai mult de 100 milioane de unități de la lansarea sa, în septembrie 2015, înregistrând creșteri semnificative de la an la an. În viitorul apropiat, Phonetastic GSM va începe distribuția smartwatch-urilor Huami Amazfit și în Bulgaria.

„Încheierea parteneriatului cu Huami ne bucură foarte mult, pentru că de acum le vom pune la dispoziție partenerilor și clienților noștri una dintre cele mai prestigioase mărci de smartwatch-uri din lume. Ne-am orientat către Amazfit, deoarece apreciem calitatea deosebită a acestor produse și prețul accesibil, raportat la ceea ce oferă. Cred că piața de smartwatch-uri trece printr-un moment prielnic și că va continua să crească în viitor. Odată cu ieșirea din perioada de izolare, oamenii simt nevoia să se miște tot mai mult în aer liber, iar un asemenea dispozitiv, care măsoară în mod inteligent și corelează parametri care țin de răspunsul organismului la activitatea fizică, va deveni tot mai căutat”, a declarat Ștefan Rădoi, Director de Vânzări al Phonetastic GSM.

Potrivit reprezentanților companiei, decizia de a deveni distribuitori oficiali în România pentru Huami Amazfit a venit ca urmare a cererii tot mai mari, din partea clienților, pe fondul unei atenții ridicate în ceea ce privește starea de sănătate, dar și nevoia de optimizare a timpului și de organizare.

„Am observat, atât din solicitările pe care le-am primit direct cât și din studiile de piață, că românii și doresc să aibă grijă de sănătatea lor, într-un mod disciplinat. Acest lucru era valabil și înainte de criza COVID-19, dar acum este și mai pregnant. Așadar, am avut o cerere semnificativă la care răspundeau doar două, trei opțiuni pe piața locală. Această situație ne-a făcut să gândim la scară mare și să ne îndreptăm atenția spre unul dintre jucătorii puternici la nivel global. Intrarea oficială a Amazfit in portofoliul Phonetastic GSM cred că este de bun augur și pentru piață, deoarece crește nivelul de competitivitate”, a punctat Ștefan Rădoi.

La nivelul pieței locale, în 2019 au fost vândute peste, potrivit Phonetastic GSM, 350.000 de dispozitive ușor de purtat care monitorizează activitatea fizică, cum sunt brățările fitness și ceasurile inteligente. Conform observațiilor Phonetastic GSM, de la declanșarea pandemiei COVID-19, produsele de acest tip care aparțin unor branduri mai puțin consacrate și mai accesibile ca preț, denumite produse de brand B, au înregistrat creșteri importante. Motivul principal este atentia consumatorului final care este mult mai atent acum cu bugetul de cheltuieli personal. Astfel că în aprilie 2020, produsele de brand B au avut creșteri semnificative față de aceeași perioadă din 2019.

Printre caracteristicile ceasurilor inteligente Amazfit se numără: compatibilitatea completă cu sisteme iOS și Android, sistem de operare Amazfit OS, cadran Amoled de 43/47 mm, monitorizarea unor parametri precum viteza și cadența alergării, distanța parcursă, timpul, ritmul cardiac, caloriile consumate, altitudinea la care te afli etc., sincronizare prin Bluetooth și suport GPS, primirea notificărilor de pe telefon prin intermediul afișajului permanent etc. Datele care rulează pe ecran pot fi sincronizate prin aplicația Strava. Din luna iunie, Phonetastic GSM va începe distribuția întregii game de ceasuri inteligente Amazfit, care cuprinde aproape toate versiunile de culoare și specificații, inclusiv variantele cu certificare militară sau cu aliaj din titan sau zirconiu, rezistente la apă. Produsele vor fi comercializate pe piața locală atât prin intermediul partenerilor Phonetastic GSM, cât și a companiilor care vor fi interesate de încheierea unui contract de distribuție.

„Planurile noastre pentru acest brand includ prezența în România la scară mare, pe toate canalele de vânzări, de la operatorii de telefonie mobilă, la magazinele online, marii retaileri, segmentul de business și magazinele de articole sportive. Preconizăm că piața ceasurilor inteligente va crește accelerat și ne așteptăm ca gradul de interes pentru aceste produse să cunoască noi vârfuri începând cu sosirea verii, iar la finalul anului să constituie cadoul sau achiziția preferată de mulți în perioada Black Friday sau de Crăciun”, a încheiat Ștefan Rădoi.

Huami Corporation, producătorul Amazfit, este o companie fondată în 2013, în China, și listată la Bursa din New York. Compania are peste 1.100 de angajați în birourile din Beijing, Hefei, Shenzhen, Shanghai, Nanjing și Silicon Valley. Produse din gama Amazfit au fost distinse de-a lungul timpului cu premii prestigioase în industrie, printre care: Red Dot Design, în perioada 2017 - 2019.