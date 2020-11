Piața Obor va continua sa funcționeze, chiar daca tarabele se vor muta in aer liber

Pieţele Obor şi Cremeniţa îşi vor putea muta imediat activitatea în aer liber, căutăm variante şi pentru Gemeni, Delfinului, dar spaţiul din jur nu e foarte ofertant, a anunţat vineri primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, relatează Agepres. “Azi Oborul a zumzăit mocnit. După declaraţia de aseară a premierului, oamenii nu înţeleg ce se va întâmpla […] The post Piața Obor va continua să funcționeze, chiar dacă tarabele se vor muta în aer liber appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.