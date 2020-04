Piața plina in miez de pandemie. Imagini incredibile de la Constanța / GALERIE FOTO

Imaginile fimate, miercuri dimineața, în piața Tomis III din Constanța, ilustrează cât de multe au înțeles oamenii despre obligația de autoprotecție în perioada stării de urgență declanșată ca urmare a pandemiei de Sars-CoV-2. Ministrul agriculturii a anunțat că noi reguli privind funcționarea piețelor agroalimentare vor fi cuprinse într-o ordonanță militară la care lucrează Executivul. Marea The post Piață plină în miez de pandemie. Imagini incredibile de la Constanța / GALERIE FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.