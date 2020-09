Piata auto din Romania in august 2020: scadere cu 52,6% a numarului inmatricularilor de autovehicule noi

Numarul de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale) inmatriculate in Romania in luna august a fost in scadere cu 52,6%, respectiv 12.900, raportat la perioada similara din 2019, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).