Piata berii a crescut in volum cu 0,4%, in 2019 - Un roman consuma 86 litri de bere/an, arata un studiu comandat de Berarii Romaniei

Piaţa berii din România a înregistrat, în 2019, un volum în creştere cu 0,4%, până la 16,8 milioane de hectolitri, iar consumul anual de bere pe cap de locuitor s-a ridicat la 86 de litri, arată datele publicate, miercuri, de Asociaţia Berarii României, potrivit Agerpres.

Conform statisticii, eforturile investiţionale ale membrilor Berarii României au atins un nivel record în 2019, de 96,3 milioane euro, în creştere cu 22 de milioane euro faţă de anul precedent. Per total, investiţiile cumulate ale companiilor membre din Asociaţia, în ultimii 16 ani, au atins 1,62 miliarde de euro.Preferinţele consumatorilor în funcţie de tipurile de ambalaje au pe primele locuri berea la sticlă şi doză, cu creşteri de 1-2 procente, anual. Astfel, ponderea sticlei a crescut în total cu 5,2 puncte procentuale, în ultimii cinci ani, în timp ce berea ambalată la doză a crescut, în 2019, cu 1,6 puncte procentuale.Totodată, ambalajul PET a înregistrat, anul trecut, o scădere de 3,1 puncte procentuale, în timp ce berea draft a rămas la valori constante. Ponderea pe fiecare tip de ambalaj indică sticla - cu 30%, doză - cu 22,2%, butoi - cu 3,4% şi PET - cu 44,5%."Producţia de bere reprezintă un stimul real pentru economia României. Datorită caracterului său profund naţional, definit de producţia locală în proporţie de circa 97% şi 50% ingrediente provenite din agricultura României, sectorul berii are o influenţă semnificativă în primul rând asupra gradului de ocupare a forţei de muncă, prin crearea, la nivelul întregii ţări, direct şi indirect, a aproape 61.000 locuri de muncă pentru români, contribuind astfel la asigurarea traiului zilnic a familiilor acestora. De-a lungul ultimilor ani, fabricile de bere au fost retehnologizate la standarde europene - peste 1,5 miliarde de euro au fost investiţi în modernizarea capacităţilor de producţie. Cele mai multe investiţii au fost direcţionate către dezvoltarea durabilă a sectorului, în sensul eficientizării consumului de apă în producţia de bere, al creşterii eficienţei energetice, inclusiv prin utilizarea de energie din surse regenerabile, sau în reducerea amprentei de CO2", notează sursa citată.La nivelul anului trecut, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat de către membrii Asociaţiei Berarii României a fost de 251 milioane de euro, în contextul în care, în ultimii 16 ani, suma a depăşit 3,88 miliarde de euro.Pe segmentul tipurilor de bere consumate, datele oficiale arată că sortimentul lager a continuat să domine preferinţele românilor în 2019, cu o pondere de 93%.De asemenea, mixurile de bere şi berile aromatizate şi-au adjudecat 3% din piaţă, iar categoria specialităţi, în care intră, printre multe altele, berea neagră, nepasteurizată, albă, ale, roşie etc, 2,2% din total. Berea fără alcool a deţinut o pondere de 1,7% din piaţă.În ceea ce priveşte dinamica segmentelor, mixurile de bere şi berile aromatizate au crescut cel mai mult, cu 32,5%, în timp ce berea fără alcool a înregistrat o scădere de 8,2%, dar celelalte segmente au rămas stabile.În 2019, numărul producătorilor de bere din România a crescut la 68, în comparaţie cu 56, în 2018.

Potrivit sursei citate, pe parcursul anului trecut, importurile de bere au scăzut cu 0,04 milioane hectolitri, atingând un total de 0,5 milioane de hectolitri. Pe de altă parte, exporturile au scăzut, la rândul lor, cu 0,05 milioane hectolitri, faţă de anul anterior, atingând un total de 0,49 milioane hectolitri.



Sursele datelor publicate de Asociaţia Berarii României sunt: BDO Business Advisory şi studiul Brewers of Europe despre impactul economic al sectorului berii din România, ediţia 2020.



Asociaţia Berarii României reprezintă, de peste 15 ani, industria locală de bere. Începând din anul 2008, entitatea a devenit parte a marii familii a producătorilor de bere europeni, reprezentaţi prin organizaţia Berarii Europei, fondată în 1958, la Bruxelles.