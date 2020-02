Piata e-commerce din Romania a depasit 4,3 miliarde de euro, in 2019: Romanii au cumparat de 12 milioane de euro/zi

Sectorul e-commerce din România a depăşit valoarea de 4,3 miliarde de euro, la finele anului 2019, în creştere cu circa 22% faţă de datele din 2018, media zilnică a cumpărăturilor online pe care le-au făcut românii fiind de aproximativ 12 milioane de euro, arată estimările Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO), citate în Raportul GPeC, publicat marţi, potrivit Agerpres.

"Sectorul de e-commerce a depăşit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decât în 2018 când valoarea comerţului online a fost estimată la aproximativ 3,6 miliarde de euro. Ritmul de creştere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, când rata de creştere de la un an la altul a fost de aproximativ 30%. Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la toate tranzacţiile generate din România atât către comercianţii autohtoni, precum şi către magazinele online din afara graniţelor ţării", notează sursa citată.

Şeful şi fondatorul GPeC, Andrei Radu, precizează, totodată, că românii au cheltuit, în medie, pentru cumpărături online aproximativ 12 milioane de euro în fiecare zi a anului trecut, în creştere de la 9,86 milioane de euro - media zilnică înregistrată în 2018.

Cu toate acestea, analiza de specialitate aduce în prim plan datele Eurostat, conform cărora doar 23% din populaţia României a făcut cumpărături online în 2019, ceea ce situează ţara noastră pe penultimul loc în Uniunea Europeană, devansând doar Bulgaria - cu 22%.

Potrivit documentului, suma de 4,3 miliarde de euro, la cât este estimată piaţa comerţului online din România, reprezintă strict segmentul e-tail, adică produsele fizice (tangibile) care au fost cumpărate prin internet. Nu sunt incluse: serviciile, biletele de avion, vacanţele şi călătoriile, rezervările hoteliere, biletele la spectacole sau la diferite evenimente, plata facturilor la utilităţi, conţinutul descărcat de pe Internet etc.

În ceea ce priveşte valoarea coşului mediu pentru cumpărăturile online, aceasta a fost, în 2019, de 273 lei în cazul achiziţiilor de pe desktop, respectiv de 208 lei pe mobil. Valorile medii nu conţin TVA.

Informaţiile 2Performant, centralizate în Raportul GPeC, relevă că la categoria Electro-IT&C a fost înregistrată cea mai mare creştere a coşului mediu, de la 738,27 lei în 2018, la 875 lei, în 2019. Majorări ale sumelor medii cheltuite în online au mai fost consemnate la categoriile: Fashion (185,58 lei), Articole pentru copii (256,28 lei), Pet Shop (186,91 lei), respectiv Cărţi, Muzică şi Film (118,58 lei).

Pe de altă parte, categoriile unde s-au înregistrat scăderi ale valorii medii a tranzacţiei au fost: Home & Garden (de la 528,07 lei, în 2018, la 525,67 lei, în 2019), Beauty (174,73 lei vs 172,29 lei), Auto & Moto (348,3 lei vs 342,55 lei) şi Adult (155,7 lei vs 136,66 lei).

Raportul de specialitate arată, totodată, că aproape 72% din traficul magazinelor online a fost generat, anul trecut, de telefoanele mobile, iar 63,6% din cumpărăturile de pe Internet se fac de pe aceste dispozitive.

Un studiu GPeC şi iSense Solutions scoate în evidenţă faptul că 87% dintre cumpărătorii online compară preţurile pe cinci website-uri diferite înainte de a face achiziţia, iar mai mult de jumătate (56%) dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online cel puţin lunar.

La nivel naţional, din datele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) reiese că, la jumătatea anului 2019, existau 19,6 milioane de conexiuni internet mobil şi 5,1 milioane conexiuni internet fix.

În prezent, la finalul lunii decembrie 2019, în platforma eMag Marketplace erau înregistraţi 20.119 de comercianţi online activi, în creştere semnificativă de la 14.749 în decembrie 2018, potrivit datelor furnizate de către retailerul online pentru GPeC.

În acelaşi timp, raportul GPeC, care citează ARMO, menţionează că, în campania de Black Friday din noiembrie 2019, românii au făcut cumpărături online în valoare de 253 milioane euro, deşi au fost vehiculate în spaţiul public şi cifre care au depăşit pragul de 300 de milioane euro.

GPeC este, de 15 ani, reprezentantul e-commerce-ului din România, adunând în jurul său cea mai mare comunitate de magazine online şi organizând principalele evenimente de comerţ online. Printre altele, GPeC centralizează datele şi publică în fiecare an raportul comerţ electronic românesc.

Sursa cifrelor şi a estimărilor de piaţă publicate în raportul GPeC sunt: 2Performant, ARMO, ANCOM, eMag Marketplace, Eurostat, GPeC, iSense Solutions, PayU şi Upswing.