Piata echipamentelor de securitate pentru casa este evaluata la 150 milioane lei, dar are potential (Magazin online)

Piaţa echipamentelor de securitate pentru casă este evaluată la 150 milioane lei, dar are mare potenţial de creştere, a declarat pentru News.ro Sorin Felea, directorul magazinului online de sisteme de securitate Atu Tech, care arată că doar 20% dintre români au instalate sisteme de securitate acasă.

Acesta afirmă totodată că durata de viaţă a unui echipament de supraveghere video sau a unui sistem de alarmă este de aproximativ cinci ani, iar după această perioadă, în lipsa unui upgrade, există un risc mare de apariţie a defecţiunilor.

"Estimăm că piaţa echipamentelor de securitate pentru casă este evaluată undeva la 150 de milioane de lei, dar cu un mare potenţial de creştere, conform ultimului studiu făcut de noi şi care ne-a arătat că doar 20% dintre români au instalate sisteme de securitate acasă, de aici şi potenţialul foarte mare de creştere în acest domeniu", a declarat pentru News.ro Sorin Felea, directorul magazinului online de sisteme de securitate Atu Tech (A2T.ro).

În ceea ce priveşte preţul sistemelor de securitate, acesta variază în funcţie de caracteristicile tehnice.

Astfel, costul unui sistem de securitate poate să pornească de la 400 de lei (sistem de alarmă complet, cu conexiune wi-fi şi apelare pe telefonul mobil), iar un sistem de supraveghere complet poate porni de la 750 de lei (un kit complet de supraveghere video care cuprinde patru camere, DVR-ul, sursă de alimentare, mufele şi cablurile necesare şi un hard disk, cu posibilitate de vizualizare a imaginilor de pe telefonul mobil). Iar preţul unui videointerfon pentru casă începe de la 600 de lei, iar o automatizare de poartă poate varia de la 950 lei la 2.000 lei, în funcţie de dimensiunea porţii, trafic etc.

Vorbind de obiceiurile de consum, Felea spune că nu sunt deloc puţine cerinţele pentru un „sistem ieftin şi bun”.

"În primul rând, nu există o soluţie de securitate universal valabilă, ci se iau mulţi factori în considerare atunci când se recomandă un sistem de securitate care să fie potrivit pentru client, atât din punctul de vedere al necesităţilor spaţiului respectiv, cât şi luând în considerare nevoile şi preferinţele personale. Apoi, încercăm să le explicăm clienţilor noştri că ieftin nu înseamnă tot timpul bun sau ceea ce e mai ieftin poate nu li potriveşte şi apoi vor fi nemulţumiţi. Practic, consiliem şi oferim soluţii personalizate, pentru că fiecare client să fie, în final, mulţumit şi să poate beneficia de un sistem de securitate potrivit pentru ei", precizează reprezentantul companiei.

Compania a comandat vara aceasta un sondaj de opinie din care reiese că patru din zece români au un sistem de securitate de maximum doi ani, aproape un sfert (24,1%) l-au instalat recent, în decursul acestui an, iar 21,22% şi-au instalat sistemul de supraveghere în ultimii cinci ani.

"Durata de viaţă a unui echipament de supraveghere video sau a unui sistem de alarmă este de aproximativ cinci ani. După această perioadă, în lipsa unui upgrade, există un risc mare de apariţie a defecţiunilor. Datele acestea se referă la uzul rezidenţial, nu avem date despre prezenţa sistemelor de securitate la birouri sau alte medii profesionale", adaugă el.

Conform sondajului de opinie pe care compania l-a comandat în această vară, doar 17,87% din români au un sistem de securitate acasă. Dintre aceştia, 41,01% spun că sistemul lor de securitate include alarmă şi supraveghere video, 29,5% au doar alarmă, iar 26,26% au doar componentă de supraveghere video.

"Este foarte important ca sistemele de securitate să fie de actualitate, fie că vorbim despre sisteme de alarmă, sau de supraveghere video. Trebuie să ţinem cont că sistemele de securitate sunt mereu pornite, iar o funcţionare continuă necesită şi mentenanţă. Astfel, cel puţin o dată pe an, este recomandată verificarea componentelor sistemului: camerele de supraveghere, sursele de alimentare, cablurile, conexiunile camerelor, DVR-ul şi harddisk-ul etc", spune Felea.

El afirmă că sistemul de alarmă trebuie înlocuit doar în cazul în care componentele nu mai dau randament şi recomandă teste pentru a vedea calitatea senzorilor de alarmă, dar şi pentru a determina dacă sistemul comunică bine cu dispeceratul sau cu telefonul proprietarului.

"Noutăţile în supraveghere video sunt reprezentate de creşterea semnificativă a rezoluţiilor de înregistrare şi compatibilitatea crescută între camere şi DVR-uri. Dacă până nu demult, camerele şi DVR-urile eram funcţionale pe doar o anumită tehnologie (AHD, HDCVI, TurboHD, CVBS), acum ele funcţionează pe toate acestea 4, putându-se comuta foarte uşor. Bineînţeles, la nivel de dezvoltare putem vorbi şi despre implicaţiile inteligenţei artificiale şi tehnologiile de recunoaştere facială. Însă rată de penetrare este foarte mică acum, dar ne aşteptăm ca şi acestea să crească în popularitate în următorii ani", adaugă Sorin Felea.

În ceea ce priveşte sistemele de alarmă, apar din ce în ce mai multe astfel de sisteme de tip Do it Yourself. Ele funcţionează pe baza de comunicare wireless, iar instalarea se face foarte uşor, de obicei prin scanare de cod QR. La aceste sisteme, ai control prin aplicaţia de mobil dedicată şi primeşti alerte pentru toate evenimentele din zona unde este instalat sistemul de alarmă.

Atu Tech estimează pentru acest an afaceri de 43 de milioane de lei.

Compania are ca principal obiectiv extinderea afacerii în afara graniţei.

"Anul acesta, vom fi prezenţi în pieţele din Bulgaria, Ungaria şi Polonia, printr-o platform=ăa de marketplace. Ne dorim ca în 2-3 ani să putem livra în mai multe ţări din Europa, să ne mărim echipa şi să fim o poveste de succes şi o sursă de inspiraţie pentru mulţi antreprenori aflaţi la început de drum", subliniază Sorin Felea.