Piata media, luata prin surprindere! Mihai Bobonete a ramas fara emisiune la Pro TV

Mihai Bobonete a avut o emisiune, dar sefii Pro TV au decis ca aceasta sa nu vada lumina zilei niciodata, deoarece se pare ca nu era amuzanta deloc! Mihai Bobonete da viata unuia dintre cele mai iubite personaje din serialul de succes Las Fierbinti, difuzat de Pro TV! Cu toate acestea, sefii televiziunii din Pache Protopopescu l-au scos de pe micile ecrane, cu emisiunea sa cu tot!

Emisiunea lui Mihai Bobonete a fost oprita de sefii de la Pro TV

Mihai Bobonete era gazda emisiunii „Falsez pentru tine”, care a fost intens promovata, dar care nu a mai intrat niciodata pe post. Ea chiar a fost filmata in vara lui 2018, doar ca nu a fost difuzat inca niciun episod. Initial, show-ul de voci realizat dupa formatul international „I can see your voice” urma sa ia locul „Ninja Warrior”, care tocmai se incheiase in toamna anului trecut, dar ceva s-a intamplat.

Surse de pe platourile „Falsez pentru tine” au dezvaluit pentru cancan.ro ca desi se dorea a fi amuzanta, emisiunea era departe de a fi comica. Pana si figurantii din public au recunoscut cu mana pe inima ca incasau banii Pro TV debeaba, deoarece se plictiseau la emisiune.

Mihai Bobonete, plictisitor?

„Bobonete este bun pentru rolul lui din Fierbinti, dar cand isi depaseste atributiile, adica scrie scenarii sau cand devine prezentator, devine plictisitor”, a spus unul dintre cameramanii care au participat la filmari, conform cancan.ro.

In cadrul emisiunii „Falsez pentru tine”, Bobonete avea ca invitati permanenti pe Anna Lesko, Monica Anghel, Razvan Fodor si Gojira. In fiecare editie „Falsez pentru tine”, cate un artist cunoscut in muzica romaneasca trebuia sa analizeze ca un adevarat detectiv opt concurenti aflati pe scena, pentru a descoperi cine are voce si cine falseaza, insa fara ca acestia sa cante.

In fiecare runda, invitatul elimina concurentii despre care credea ca nu au voce, iar totul urma sa fie dezvaluit la final: a ales un concurent cu voce sau a fost pacalit? Din tot ce s-a filmat insa in vara anului trecut, n-au mai ramas decat cateva secunde postate pe pagina de Facebook a serialului Las Fierbinti.

