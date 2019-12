Piata muncii se schimba: Angajatii ar renunta la o parte din bani pentru timp liber si dezvoltare profesionala

Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, in timp ce jumatate dintre candidati (51%) ar accepta o remuneratie cu 11,7% mai mica daca ar avea, in schimb, un program de munca flexibil, releva studiul "Viitorul recrutarii", realizat de PwC US.