Piata Rosie in lupta cu pandemia si ideologia

Principala "intriga" a vietii politice rusesti, cu efecte certe imediate in plan international, in aceasta perioada, o reprezinta (in conditiile amanarii referendumului pentru adoptarea modificarilor constitutionale) desfasurarea la termenul si in formatul planificat, la 9 mai, a Paradei Militare rusesti si a celorlalte ceremonii dedicate comemorarii implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial (9 mai 1945 - 9 mai 2020).