PIB, mai mare in primul trimestru fața de sfarșitul anului trecut

Produsul Intern Brut al României aferent trimestrului I din 2019 a fost mai mare cu 1,3% în termeni reali raportat la ultimul trimestru al anului trecut şi cu 5%, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier faţă de perioada similară a anului 2018, potrivit datelor provizorii (2) publicate luni de Institutul Naţional The post PIB, mai mare în primul trimestru față de sfârșitul anului trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.