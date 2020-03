Picaturi de curaj, de la dr. Sorina Soescu

Zilele acestea, virtualul este invadat de informații dintre cele mai diverse, pe care, din lipsă de activitate, le lecturăm și le apreciem în măsura n care simțim că se calează cunoștințelor de care deja dispunem.Un sfat de la un reputat medic, însă, nu poate fi ignorat, așa încât vă propunem o serie de articole pe care dr. Sorina Soescu, medic homeopat, scriitoare, educator pentru sănătate și formator de alți educatori (CV în secțiunea Documente), ni le propune din iubire de oameni și de sănătate, dar și dintr-o vastă experiență.„De câteva zile, diger informațiile ce vin din toate părțile și încerc să le găsesc un sens.Ne aflăm în perioadă de eliminări respiratorii numite viroze sau gripe, așa cum se întâmplă anual, de 30 de ani, de când lucrez ca medic.De ce este acum diferit decât în alți ani?Ce s-a întâmplat mai «altfel»?Suprarenalele oamenilor sunt foarte slăbite, din ce în ce mai slăbite, și așa cum le spuneam multora în cabinet, orice eveniment mic declanșează o reacție mare.O mamă cu suprarenale slăbite reacționează cu disperare la muci și febră, de spui că micul ei copil are ciumă și holeră la un loc. Am văzut acest tipar de reacții din ce în ce mai frecvent în ultima perioadă.Dar niciodată nu mi-a fost dat să-l văd la nivel colectiv. Mai multe astfel de «mămici», împreună, potențându-se și agravându-se una pe alta.Suntem inter-dependenți, la nivel global și la nivel de umanitate. Depindem unii de alții, nu doar economic și informațional, dar și energetic.Frica la un nivel se propagă rapid la toate nivelele.Acum simt nevoia să vă «prescriu» pe Facebook picături de curaj, adică remedii naturale ce întăresc suprarenalele și susțin adaptarea la situații neobișnuite. Nu ne-am mai confruntat până acum cu o panică globală și nu știm cum va evolua aceasta în următoarele săptămâni.Extractul din muguri de Coacază negru MG și Extractul din muguri de Stejar D1, 25 pic in apă, dimineața, zilnic, 4-5 săptămâni sau mai mult, ajută la susținerea suprarenalelor și alături de Oscilococcinum, un capacel granule dimineața zilnic și dieta cât mai simplă și lipsită de creatori de acidoză (fără lactate și făina de grâu, în special) - ajută la creșterea curajului și înfruntarea mai ușor a neprevăzutului.Chiar dacă mulți vor spune că plantele «nu funcționează», experiența mea personală în lucrul cu oamenii mi-a arătat că tot Natura este aliatul oamenilor, la fel cum ea este creatoarea acestui virus menit să ne testeze adaptabilitatea la situații neprevăzute.Acest virus de acum nu este un virus făcut în laborator, ci doar un virus mutant ce s-a transmis de la animale la om. O transformare neprevăzută, cu rezultate imprevizibile pentru noi, ca omenire.Ca și cum Natura ne testează.Suntem pregătiți să rămânem în iubire, în calm, în observare vigilentă, dar lipsită de panică? Suntem în stare să luăm cele mai bune măsuri, fără să facem mai mult rău decât bine, cu deciziile noastre?Suntem în stare să permitem laturii noastre Divină să țină în control latura umană, care lasă instinctele de supraviețuire să predomine?Alegem să ne manifestăm ca energie înaltă, a iubirii, chiar dacă partea umană este speriată?Nu provocarea contează atât de mult, cât reacția noastră.Curajul este un atribut uman puțin exersat și antrenat.Avem curajul să rămânem calmi, prezenți și centrați, să luăm decizii bune, indiferent ce se întâmplă în jur?Cu sau fără picături de curaj, INTENȚIA asta rămâne.În curaj și cu Divinitatea alături, mergem înainte împreună.Vă iubesc!”.Sursa foto: www.jobjogjoy.ro Citește și: