Piețele inchise pot funcționa in stare de alerta. Legea modificata trebuie promulgata de Iohannis

Deputații au decis, marți, că, pe durata stării de alertă, piețele agroalimentare în spații închise, târgurile, bâlciurile, piețele mixte și volante, talciocurile își vor putea continua activitatea, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. Legea, care conține și amendamentul lui Marcel Ciolacu, a fost votată cu 173 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și 93 de abțineri. […] The post Piețele închise pot funcționa în stare de alertă. Legea modificată trebuie promulgată de Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.