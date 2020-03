Piețele nu se inchid pe perioada starii de urgența, chiar și dupa restricționarea deplasarilor

Pieţele agroalimentare din România vor rămâne deschise şi după restricţionarea deplasărilor, conform Asociației Administratorilor de Piețe din România, citată de economica.net. Hotărârea a fost luată pentru ca producătorii agricoli români să aibă unde să-și vândă fructele și legumele, iar populația de unde să se aprovizioneze cu produse proaspete. Reprezentanții Asociației consideră că este important ca The post Piețele nu se închid pe perioada stării de urgență, chiar și după restricționarea deplasărilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.