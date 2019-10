Piedone, Oprea și Arafat apar in imaginile intervenției de la Colectiv. Fondatorul SMURD acuza alte interese

Fostul vicepremier Gabriel Oprea, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu ”Piedone” și Raed Arafat sunt filmați stând aproape de intrarea în clubul Colectiv, în timp ce victimele agonizau fără să li se dea nicio atenție, scriu jurnaliștii de la Libertatea. Imaginile suprinse de un subofițer care a însoțit primul echipaj de intervenție a pompierilor The post Piedone, Oprea și Arafat apar în imaginile intervenției de la Colectiv. Fondatorul SMURD acuză alte interese appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.