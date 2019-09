Pierdere imensa pentru CFR Cluj. Echipa a rata calificarea in grupele Champions League

CFR Cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Champions League, dupa ce a pierdut dubla cu cehii de la Slavia Praga cu scorul general de 0-2. Miercuri seara, la Praga, romanii au pierdut partida cu 0-1 in fata gazdelor, dupa ce Slavia Praga reusise acelasi scor si in deplasarea de la Cluj. CFR Cluj va participa acum in grupele Europa League. CFR Cluj a ratat calificarea in grupele UEFA Champions League, dupa ce a fost invinsa de Slavia Praga si in returul playoff-ului. La Praga, clujenii au pierdut la fel ca in meciul din Gruia, cu 0 la 1. Jan Boril a adus victoria cehilor, pentru care Nicusor Stanciu a jucat 90 de minute. CFR Cluj va evolua acum in grupele Europa League, in direct la Digi Sport, iar adversar ...