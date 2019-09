Pierderea in greutate este posibila și in perioada tratamentului cu medicamente psihiatrice cu ajutorul dietei

Persoanele supraponderale și obeze ce iau anumite medicamente psihiatrice asociate cu creșterea în greutate ar putea fi capabile să scape de kilogramele în plus dacă se concentrează pe o dietă sănătoasă și pe actvitate fizică, sugerează un nou studiu realizat în Canada, potrivit 360MEDICAL.ro.

Persoanele cu afecțiuni de sănătate mintală sunt mai predispuse să fie obeze decât alți indivizi, au notat cercetătorii în jurnalul 'Obesity'.

Cercetătorii au analizat 17.519 adulți obezi și supraponderali înregistrați într-un program de pierdere în greutate axat pe schimbări ale stilului de viață la Wharton Medical Clinic din Ontario, Canada. Aproape un sfert din pacienți luau cel puțin un medicament antidepresiv sau antipsihotic, dintre care unele aveau ca efect secundar îngrășarea.

La începutul studiului, toți pacienți erau fie obezi, fie supraponderali, cu cel puțin o problemă cronică de sănătate legată de obezitate. Toți au avut verificări regulate și susținere într-o clinică specializată cu medici, consilieri și dieticieni. Atât bărbații, cât și femeile ce luau medicamente psihiatrice în studiu au pierdut un număr similar de kilograme, indiferent dacă medicamentul lor particular cauează îngrășarea.

Per total, pacienții au pierdut o medie de 3,4 kg într-o perioadă medie de 15,8 luni de vizite regulate la clinică.

Femeile au pierdut 3,1 kg când nu luau antidepresive sau antipsihotice, similar cu valoarea de 2,6 până la 3,1 atunci când luau unul sau ambele tipuri de medicamente. Bărbații au pierdut 4,3 kg când nu luau medicamente psihiatrice, în comparație cu 3,4 până la 5,3 kg când luau unul sau ambele tipuri de medicamente.

'Contrar cu ce am crezut, pacienții ce iau medicamente psihiatrice pot pierde la fel de multă greutate ca cei cărora nu le-au fost prescrise aceste tipuri de medicamente, chiar dacă este cunoscută îngrășarea produsă de către acestea', a spus autoarea studiului Rebecca Christensen, cercetătoare la Dalla Lana School of Public Health la University of Toronto, citată de Reuters.