Pierderi uriase la CFR Calatori. Cati bani baga in reparatiile vagoanelor si locomotivelor

CFR Calatori estimeaza pierderi de 431,05 milioane lei in acest an, la venituri totale de 2,136 miliarde lei, si va aloca 860,25 milioane lei pentru reparatii, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, actionarul majoritar al societatii. "Fata de realizarile anului 2018, veniturile totale programate in anul 2019 sunt reduse cu 1,25%, iar cheltuielile totale sunt majorate cu 13,06%, societatea programand o pierdere de 431.051 mii lei", se arata nota de fundamentare. Numire bomba la varful unei mari institutii. Un iesean va fi seful celei mai mari companii de transport din tara Cuantumul compensatiei pe anul ...