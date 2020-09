Pierre Gasly, dupa ce a caștigat Formula 1: 'E o nebunie, sincer. E doar o nebunie. Sunt atat de fericit'

Pilotul francez Pierre Gasly a declarat, duminică, după ce a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, că îi este dificil să relizeze performanţa obţinută, relatează News.ro.

"Este incredibil. A fost o cursă atât de nebună. Am valorificat steagul roşu. Am trecut prin atât de multe în ultimele 18 luni. Primul meu podium, anul trecut, era deja 'uau' cu Alpha Tauri, iar acum prima mea victorie, la Monza. Mi-e greu să realizez ce am reuşit. Nu am cuvinte. Această echipă a făcut atât de multe pentru mine. Ei mi-au dat prima mea oportunitate să fiu în F1, mi-au dat primul meu podium şi acum îmi dau prima mea victorie. E o nebunie, sincer. E doar o nebunie. Sunt atât de fericit. Nu le pot mulţumi suficient tuturor celor de la Alpha Tauri, celor de la Honda. Monza este o pistă sensibilă la putere şi am câştigat cursa din toate maşinile Mercedes, Ferrari şi Renault, deci e o zi uimitoare", potrivit motorsport.com.

Pilotul francez al echipei Alpha Tauri, Pierre Gasly, a câştigat Marele Premiu al Italiei, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, desfăşurată, duminică, la Monza. El a fost urmat de spaniolul Carlos Sainz jr. (McLaren-Renault) şi de canadianul Lance Stroll (Racing Point).

Plecat de pe locul al zecelea al grilei, Gasly, 24 de ani, a reuşit primul său succes în Marele Circ, după o cursă marcată de incidente. El a profitat de o întrerupere a cursei cu steagul roşu, după un accident suferit de Chalrles Leclerc (Ferrari) şi de o penalizare "stop and go" de 10 secunde primită de Lewis Hamilton (Mercedes).

Victoria lui Gasly este prima a unui pilot francez după ce Olivier Panis se impunea la Monaco, în 1996. De asemnea, el este primul pilot de la altă echipă decât Mercedes, Ferrari şi Red Bull care câştigă un grand prix, în epoca motorului hibrid, care începe în 2014.