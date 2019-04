Piesa noua a grupului Florence + the Machine, in serialul „Game of Thrones” - VIDEO

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua piesa a grupului Florence + the Machine a fost lansata odata cu genericul de final al celui de-al doilea episod din ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”. Melodia este o versiune a cantecului „Jenny of Oldstones”. Florence Welch este singurul artist inclus in sezonul al optulea si ultimul al serialului HBO si a inregistrat piesa dupa ce a fost contactata personal de creatorii show-ului, David Benioff si D.B. Weiss, admiratori ai cantaretei. Record de vizualizari la debutul ultimului sezon al „Game of Thrones” „Am fost mereu fani ai muzicii lui Florence, iar trailerul sezonului secund cu piesa ei «Seven Devils&raq ...