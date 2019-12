Piese de Craciun consacrate surcalasate in topul Britanic de o parodie dupa I Love Rock and Roll

O parodie după „I Love Rock 'n' Roll” realizată de LadBaby în scop caritabil s-a clasat în fruntea topului britanic al single-urilor de Crăciun, înaintea unor artişti ca Stormzy şi Wham!, potrivit NEWS.ro.

YouTuber-ul LadBaby, pe numele real Mark Hoyle, a reuşit acum, pentru a doua oară consecutiv, această performanţă.

„I Love Sausage Rolls” a fost, potrivit Official Charts Company, vândută în 93.000 de unităţi săptămâna aceasta, cu 18.000 mai mult decât piesa lui clasată pe primul loc anul trecut, „We Built This City on Sausage Rolls”.

Veniturile de pe urma „I Love Sausage Rolls” merg către organizaţia caritabilă The Trussell Trust.

LadBaby este al treilea nume care reuşeşte să aibă consecutiv single-uri pe primul loc în topul de Crăciun. Celelalte două sunt The Beatles şi Spice Girls.

Hoyle, originar din Nottingham, a devenit celebru pentru clipurile publicate pe YouTube în care prezintă călătoria lui de la „flăcău la tată”, după ce soţia lui, Roxanne, a născut doi băieţi.

Top 5 este completat de Stormzy ft Ed Sheeran - „Own It”, Lewis Capaldi - „Before You Go”, Dua Lipa - „Don't Start Now” şi Wham! - „Last Christmas”.

Cât priveşte albumele, în lista pentru Crăciun se află: Rod Stewart cu „You're In My Heart”, Stormzy cu „Heavy Is The Head”, Harry Styles cu „Fine Line”, Lewis Capaldi cu „Divinely Uninspired...” şi Michael Ball & Alfie Boe cu „Back Together”.