Piese de teatru si concerte, zilnic: Teatrul de Vara Jupiter si-a deschis portile. Iata programul!

Teatrul de Vara Jupiter și-a deschis porțile și în acest sezon estival.Teatrul de Vara Jupiter este singurul teatru estival din sudul Litoralului si pana la data de 3 septembrie pe scena teatrului au loc , zilnic, spectacole si concerte.In fiecare zi a saptamanii, de luni pana duminica, pe scena teatrului au loc reprezentatii teatrale ale companiilor din Bucuresti (Teatrul Elisabeta, Compania de Teatru “Cristi Toma”,etc) care prezinta atat spectacole pentru copii cat si piese de teatru foarte bine cotate.„Lunea si martea sunt dedicate copiilor, miercurea intotdeauna aduce un concert al unui artist local sau a unei trupe cunoscute , joia ne intalnim cu iubitorii de folclor, vinerea si sambata sunt piese de teatru iar in fiecare duminica cei mici au intalnire la Clubul lui Mickey!”, transmit organizatorii.Peripetii fantastice care se petrec pe taramul uriasilor : Jack si Vrejul de fasole! Afli care sunt cele mai de pret daruri ale vietii si ce conteaza cuFericirea si bucuria din ochii unui copil sunt de nepretuit!O noua super intalnire cu GASCA ZURLI, pe scena Teatrului de Vara din JupiterPrima trupa din Romania, castigatoare a trofeului Cerbul de Aur, pe scena Teatrului de Vara Jupiter!!!Cea mai jucata piesa frantuzeasca la nivel mondial ,comedia Boeing Boeing aterizeaza pe scena Teatrului de vara Jupiter.Momente si schite celebre din teatrul romanesc, menite sa nasca nostalgie in inimile tuturor, sa creeze buna-dispozitie si sa redescoperim frumusetea umoruluiclasic. Piesa este o combinatie perfecta de teatru si stand up comedy.Mickey este cel mai indragit personaj al copiilor si impreuna cu gasca lui vin pe litoral in cea mai nostima Aventura, in fiecare duminica, de la ora 20.Prietenii lui Mickey (Minnie, Donald, Daisy, Goofy si Pluto) vin pe litoral pentru a se imprieteni cu toti copiii dornici de aventura si pentru a serba ziua prietenului lor Mickey. Clubul veseliei se intrunestecu scop educativ dar nici distractia nu e pusa pe plan secundar.In cadrul spectacolului muzical, copiii vor invata cum sa faca un tort, vor afla secretele unor trucuri de magie, vor canta si dansa fara inhibitii si il vor ajuta pe Goofy sa devina un super DJ.Biletele se gasesc atat la casieria Teatrului de Vara Jupiter (deschisa zilnic intre orele 16 si 22) cat si online pe bilet.ro