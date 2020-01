Piese necunoscute ale lui David Bowie si inregistrari inedite facute de artist in anii 1990, lansate anul acesta - VIDEO

Un EP care cuprinde piese necunoscute ale lui David Bowie şi o serie înregistrări acustice realizate de artist în anii 1990 vor fi lansate anul acesta, scrie NME. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Parlophone Records a anunţat lansarea EP-ului de şase piese „David Bowie Is It Any Wonder?”, ce cuprinde compoziţii nelansate până în prezent şi versiuni rare ale unor piese, şi a „ChangesNowBowie”, selecţie de înregistrări din timpul repetiţiilor pentru concertul susţinut de muzician, la Madison Square Garden, la împlinirea vârstei de 50 de ani. Pentru a marca 73 de ani de la naşterea artistului britanic, marţi a fost lansată o versiune a piesei „The Man Who Sold The World”. Ea este inclusă pe „ChangesNowBowie”. Miercuri se împlinesc 50 de ani de când Bowie a scris şi înregistrat piesa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Piesele de pe EP vor fi lansate, săptămânal, începând cu 17 ianuarie. Nu a fost comunicat setlist-ul. „ChangesNowBowie” include nouă compoziţii, majoritatea interpretate acustic, care au fost înregistrate în 1996, în timpul repetiţiilor pentru concertul aniversar al lui Bowie din New York. BBC a transmis recitalul anul următor, de ziua lui Bowie. „ChangesNowBowie” va fi lansat, în ediţii limitate LP şi CD, pe 18 aprilie. David Bowie, compozitor, cântăreţ şi actor, a murit din cauza unui cancer hepatic pe 10 ianuarie 2016, la două zile după ce îşi lansase cel de-al 25-lea album, intitulat „Blackstar”. Bowie, născut pe 8 ianuarie 1947, la Londra, a fost cântăreţ, compozitor şi producător. El a fost recompensat cu două premii Grammy, iar albumele sale ...