Piete agroalimentare SMART, la Iasi. Se face cumparaturi cu cardurile - FOTO

Piete agroalimentare SMART la Iasi Se face cumparaturi cu cardurile 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, autoritatile locale au lansat evenimentul de business networking, in sensul in care iesenii vor avea posibilitatea de a plati produsele din piete cu cardul. Prezenti la lansarea proiectului au fost si primarul Mihai Chirica, reprezentanti ai Asociatiei Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) si reprezentanti ai Patria Bank. Mai multe tarabe au fost deja dotate cu aparate de citire a cardurilor, iar mai mutle comenzi au fost facuta deja pentru astfel de aparate. Organizatorii evenimentului sunt Asociatia Administratorilor de Piete din Romania si Primaria Iasi. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca urmatoarea piata vi ...