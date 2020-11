Pieton accidentat pe strada Victoriei din Tulcea

Accident rutier în municipiul Tulcea.

În după-amiaza zilei de 2 noiembrie a.c., polițiștii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in municipiu.Din primele verificări a rezultat faptul ca o femeie de 62 de ani, din Tulcea, în timp ce conducea un auto pe strada Victoriei, din municipiu, a accidentat o femeie de 52 de ani, din Tulcea, care se afla pe partea carosabilă.În urma accidentului a rezultat rănirea pietonului.Conducatorul auto poseda permis de conducere și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.In cauză, polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetarile continuă., a transmis IPJ Tulcea.Sursa foto: IPJ Tulcea