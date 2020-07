Pieton baut, lovit de masina, pe DN 22A

• Într-un alt caz, un șofer a fost prins în timp ce conducea sub influența băuturilor alcooliceLa data de 22 iulie a.c., în jurul orei 23.20, polițiști din cadruau identificat un bărbat, de 52 de ani, care a condus o autoutilitară pe DN 22A, către orașul Hârșova, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, se deplasa pe partea carosabilă. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 23.15, polițiști din cadrulau depistat un bărbat, de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, însă acesta a refuzat.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.