Pilotul Lance Stroll a fost testat pozitiv cu coronavirus dupa Eifel Grand Prix

Pilotul Lance Stroll, legitimat la echipa Racing Point, a anunţat, miercuri, că a fost testat pozitiv după Eifel Grand Prix, cursă pe care a ratat-o pentru că nu se simţea bine. De atunci, Stroll s-a vindecat, anunță news.ro.

“Vreau doar să anunţ pe toată lumea că am fost recent testat pozitiv cu Covid-19 după weekend-ul Eifel GP. Mă simt 100% şi de atunci am fost testat negativ.

Ca să vă explic ce s-a întâmplat, am sosit la Nurburgring după ce am fost testat negativ la testele normale dinaintea cursei.

Sâmbătă dimineaţă, am început să mă simt rău şi m-am trezit cu probleme stomacale. Am urmat protocolul FIA şi m-am autoizolat în rulotă şi nu am mai revenit la paddock. Nu eram apt pentru cursă, astfel că am plecat acasă duminică dimineaţă. Pentru că încă nu mă simţeam bine, duminică seară am făcut un test Covid.

Ziua următoare, rezultatul primit a fost pozitiv, astfel că am rămas în casă şi m-am autoizolat în următoarele zece zile. Din fericire, simptomele mele erau destul de uşoare.

Luni, în această săptămână, am fost testat din nou şi rezultatul a fost negativ. Mă simt în formă şi abia aştept să revin la echipă şi să concurez în Portugalia”, este mesajul postat de Stroll pe Twitter.

Eifel Grand Prix a avut loc în data de 11 octombrie, pe Nurburgring.