Pink a decis sa nu mai publice imagini cu copiii ei

Pink google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Pink a decis sa nu mai publice pe retelele de socializare imagini cu copiii ei, dupa ce a primit comentarii negative la o fotografie in care fiul ei apare dezbracat. Fotografia cu Jameson, fiul ei in varsta de 2 ani, a primit numeroase comentarii negative pe Instagram. Ed Sheeran a strans o suma uriasa din concertele pe care le-a sustinut in 2018 „Traim la o ferma. Copiii mei sunt dezbracati. Asta se intampla. Uneori si eu sunt dezbracata”, spune ea in emisiunea „The Ellen DeGeneres Show” de luni, potrivit The Hollywood Reporter. Pink a explicat ca, inainte ca fotografia sa fie facuta, copilul si-a dat jos scutecul pentru inot care era ud. Imaginea suprinsa in urma cu trei sap ...