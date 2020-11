Piperea, acuzații la adresa lui Ludovic Orban: 'Abuz in serviciu in forma grava, recunoscut cu emfaza, plus trafic de influența - dar cine le mai numara'

PS Precizez că, în primii trei ani de insolvență a Radet, am reușit să conving primăria să plătească în avans pe câte un an gazul; ruptura și trecerea la faliment au intervenit când guvernul nu a mai virat la timp și integral cota din impozitul pe venitul bucureștenilor, cuvenit primăriei cu titlu de realocare bugetară, care primăriei nu a mai putut face plata subvenției la timp. Cu tot acest hold-up, s-a reușit trecerea afacerii și personalului Radet la Termoenergetica, plus închiderea disputei pe 4 mld lei dintre Elcen și Primărie. Din cauza lui Orban (care își recunoaște cu nonșalanță fapta), Termoenergetica e acum în pragul falimentului, iar disputa de 4 mld lei (bani care ar urma să fie puși în cârca bucureștenilor) se redeschide cu entuziasm destructiv”, este mesajul lui Gheorghe Piperea.