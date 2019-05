Piperea, dezvaluire dupa jignirile premierului Olandei: Romania, peste multe tari europene in privinta statului de drept

După ce premierul Olandei a declarat, la Sibiu, că România va fi pregătită de admiterea în spaţiul Schengen când se va conforma regulilor statului de drept şi democraţiei, avocatul Gheorghe Piperea prezintă un clasament în care ţara noastră stă mult mai bine decât alte ţări UE la capitolul stat de drept.

"In 2018 am participat la un proiect de cercetare de tip sociologic derulat de World Justice Project, destinat sa masoare, pe baza perceptiei nemijlocite a expertilor in drept, gradul (indicele) de respectare a regulilor si principiilor statului de drept (World Justice Project Rule of Law Index) intr-un numar de 126 de tari ale lumii. Am primit, recent, un "certificate of contribution", precum si o brosura cu grafice, clasamemente si cifre...

Indicele maxim al statului de drept este 1 (unu), niciuna dintre cele 126 de tari vizate nefiind notata cu punctaj maxim. Prima clasata, Danemarca, are un indice de 0,9 (asta nu inseamna, in mod evident, ca e un motiv de critica, ci de lauda si admiratie).

Interesanta este pozitia Romaniei.

Cu un indice de 0,64, Romania ocupa un decent loc 31 (din 126). Suntem in urma Poloniei (locul 27) si a Italiei (locul 28), dar suntem inaintea Greciei (locul 36) si cu mult inaintea Bulgariei (54) si al Ungariei (57). Desi noua ni se refuza intrarea in spatiul Schengen pe motiv de coruptie, totusi, Ungaria este in Shengen, desi are un indice de absenta a coruptiei cu mult mai mic decat cel al Romaniei.

Din perspectiva indicelui statului de drept, Romania nu suntem la foarte mare distanta de Franta (locul 17) sau de SUA (locul 20), dar surclaseaza Turcia (locul 109), tara membra a NATO, unde SUA isi gareaza o intreaga flota de F-16/35 si isi depoziteaza o mare cantitate de arme nucleare (la baza Incirlik). Doua tari cu care marile si necoruptele tari europene fac afaceri de angergura, Rusia si China, ocupa dezonorantele locuri 82 si, respectiv, 88.

Si mai interesant este ca, la factorul "absence of corruotion", Romania ocupa locul 44, cu un indice de 0,57, situandu-se imediat dupa Malaezia, si la cinci locuri distanta de ... Botswana (locul 39). E ca si cand, in ultimii 15 ani de "lupta" anti-coruptie, am fi platit bugetele de sute de milioane de euro anual in moneda statului Botswana. Este cert, insa, ca, de vreme ce la "statul de drept" stam binisor (locul 31), iar la factorul "absenta coruptiei" stam prost (locul 44), e ceva in neregula cu sistemul de "lupta" anticoruptie. Poate tocmai faptul ca, an de an, cheltuim mai multi si mai multi bani, in special pe bugetele serviciilor secrete (in bugetul pe anul acesta, sumele alocate acestora depasesc 500 de milioane de euro; astia chiar sunt euro, nu moneda statului Botswana). Plus pensii speciale faraonice.

Si acum, sa iasa propaganda la interval.

PS Precizez ca survey-ul se refera la anul 2018, nu la anul 2003. Cine vrea amanunte, sa intre pe site-ul celor de la WJP", scrie Piperea pe Facebook.

