Pista-soc in cazul Caracal. De ce au scotocit procurorii in cimitir

Fiecare pista pare sa fie luata in considerare, in cazul crimelor socante de la Caracal. Anchetatorii au ajuns sa scormoneasca in cimitir, in urma unor zvonuri care au dat nastere la o ipoteza socanta.

Procurorii au verificat un cimitir din apropiere, dupa ce au aparut suspiciuni legate de provenienta oaselor din butoiul lui Gheorghe Dinca. Cum sunt multi care au sustinut ca barbatul a scormonit in mormintele parintilor, pentru a face rost de oase, anchetatorii s-au decis sa testeze aceasta teorie.

Procurorii au verificat cimitirul din Caracal

Conform Antena 3, a aparut ipoteza conform careia Dinca si presupusii sai complici au scormonit in mormintele familiei acestuia, pentru a planta oase in butoi si pentru a conduce anchetatorii pe o pista falsa. Astfel, s-ar contura niste probe care sa sustina ceea ce Dinca a zis de la bun inceput: ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu.

Drept urmare, procurorii au ajuns la cimitir si au verificat mormintele parintilor lui Dinca. Din primele informatii, se pare ca s-a concluzionat ca nu a umblat nimeni la locurile de veci.

Va reamintim ca Gheorghe Dinca este suspectat ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza, doua adolescente pe care le-a luat la ocazie inspre Caracal. Barbatul sustine ca le-a rapit pe fete si ca apoi le-a ucis si le-a incinerat trupurile. Expertizele de la INML au confirmat in proportie de 99% ca fragmentele osoase gasite in butoiul din curtea lui Dinca apartin Alexandrei Macesanu, adolescenta de 15 ani disparuta din Dobrosloveni.

