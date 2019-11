Placido Domingo respinge acuzatiile de hartuire sexuala: Am fost mereu galant, in limitele cavalerismului

Baritonul spaniol Placido Domingo s-a aparat de acuzatiile de hartuire sexuala lansate impotriva sa de numeroase femei, culese intr-un articol vara aceasta de Associated Press, si a asigurat ca "niciodata" nu s-a comportat in mod "agresiv" sau "vulgar" si ca a fost mereu "galant" cu femeile, "in limitele cavalerismului", relateaza sambata EFE.