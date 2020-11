Plan OMS: Medicamente experimentale pentru țarile sarace lovite de Covid

O schemă de suport condusă de Organizația Mondială a Sănătății pentru furnizarea de medicamente COVID-19 către țările sărace pariază pe tratamente experimentale cu anticorpi monoclonali și steroizi, dar evită terapia cu Redemsivir, de la Gilead, la care au acces deja statele Europei și SUA, arată un document intern, citat de Reuters. Proiectul documentului OMS, văzut […] The post Plan OMS: Medicamente experimentale pentru țările sărace lovite de Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.